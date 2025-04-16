Геополитическая ситуация, наблюдаемая в последнее время в мире, еще больше усилила стратегическое значение Азербайджана в сфере международных перевозок.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов на сессии Национального форума развития бизнеса на тему «Обсуждение вопросов и предложений по развитию транспортной инфраструктуры».

Он отметил, что в Азербайджане по созданию транспортной инфраструктуры проводятся масштабные реформы с целью стимулирования большей активности как государственного, так и частного секторов, а также внедрения более эффективной системы за счет применения инновационных решений и цифровых технологий.

«За последние годы роль транспортного сектора в экономике Азербайджана значительно возросла, а его доля в ВВП достигла 6,5%», — подчеркнул он.

По словам замминистра, предпринимаются шаги для повышения транзитного потенциала Азербайджана и превращения страны в транспортный узел Евразии:

«За короткий период времени существенно возросли объемы транзитных грузов, проходящих через территорию Азербайджана. Кроме того, реконструируются автомобильные дороги, расположенные на международных транспортных коридорах, проходящих через страну».