Утром в субботу дальнобойные беспилотники СБУ поразили терминал хранения ударных дронов типа «шахед» в Татарстане. Об этом спецслужба сообщила 9 августа.

Указано, что атакован логистический хаб, где хранятся готовые к использованию «шахеды», а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзил-Юл.

«На видео видно, как беспилотник ЦСО А СБУ попадает прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения – около 1300 километров», – говорится в сообщении.

В СБУ заверили, что последовательная работа по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу будет продолжаться.

«Склады хранения «шахедов», которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, – одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины», – добавили военные.