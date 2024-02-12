В ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131».

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, дроны враг запускал из района Приморско-Ахтарск РФ. Также захватчики атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской обл.) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области РФ).

В результате успешной работы защитники страны уничтожили 14 дронов и Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей. К отражению нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины.