Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистом Марком Левиным в ночь на среду, 20 августа (по среднеевропейскому времени) сопоставил Крым по размеру с американским штатом Техас, многократно преувеличив его размеры. «Огромный, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана. Он великолепен», — заявил американский лидер. При этом площадь Техаса превышает 695 000 кв. км, а площадь Крыма — около 27 000 кв. км, то есть в 25,7 раза меньше.

Полуостров Крым, который Россия силой захватила в 2014 году, расположен на севере Черного моря и омывается Азовским морем с северо-востока. Он почти полностью окружен водой и соединен с материком через узкий Перекопский перешеек.

Дональд Трамп в том же интервью поделился также и мыслями о российском контроле над Крымом. «Если бы я отдал ту землю, я был бы на первой странице каждой газеты в течение следующих 20 лет. Когда Обама (44-й президент США Барак Обама) отдал ее, об этом даже не говорят», — сказал глава Белого дома, вновь призвав президента Украины Владимира Зеленского быть более сговорчивым на потенциальных переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным и отказаться от идеи вернуть Крым. (DW)