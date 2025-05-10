Советская автоматическая станция «Космос-482» сошла с орбиты Земли и упала в Индийский океан у берегов Индонезии. Об этом сообщил «Роскосмос» в субботу, 10 мая.

Зонд диаметром 1 метр и массой чуть менее 500 кг был запущен в марте 1972 года для исследования Венеры. Но из-за неисправности он остался на орбите Земли и стал медленно приближаться обратно к планете. Этот процесс занял 53 года.

Накануне Европейское космическое агентство составило карту возможных траекторий крушения «Космоса-482». Некоторые из них проходили через Германию. Это вызвало ажиотаж в немецких СМИ. «Осторожно, сверху падает советский зонд», — озаглавила статью о «Космосе-482» газета Süddeutsche Zeitung. «Некоторые районы Германии в опасной зоне», — предупреждали газеты Münchner Merkur и Frankfurter Rundschau.

Портал t-online писал, что самая северная возможная точка падения — немецкий город Магдебург. Как заявили изданию в бундесвере, там «не ожидают, что зонд приземлится на немецкой земле». Но полностью исключить этого было нельзя, отмечали военные. В Брауншвейгском техническом университете также призывали не волноваться.

Как сообщило 10 мая немецкое агентство dpa, за считанные минуты до падения в субботу «Космос-482» все же пролетел над Германией. Это произошло между 06:30 и 08:04 по берлинскому времени. По данным «Роскосмоса», аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 09:24 по Москве или в 08:24 по Берлину (10:24 по бакинскому), после чего рухнул.