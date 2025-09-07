Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян, информирует «Европейская правда».

Как отметила Багдасарян, самолет премьера вылетел с зарубежным визитом в ночь с 30 на 31 августа и вернулся в Армению 6 сентября.

«После установления мира в Вашингтоне 8 августа текущего года соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьер-министра и получили положительный ответ», – сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, в правительстве Армении рассматривают этот факт «как практический шаг на пути к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению мирной повестки дня и созданию атмосферы взаимного доверия».

Багдасарян напомнила, что азербайджанские самолеты уже давно летают через воздушное пространство Армении между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичевань.