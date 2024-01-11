В четверг, 11 января 2024 года, в Воронежской области России беспилотник упал на авиаремонтный завод. Речь идет о предприятии в городе Борисоглебск.

Как сообщает издание ASTRA, дрон пролетел над Россией 400 километров. Он повредил крышу цеха на территории АО «711 авиаремонтный завод».

«В результате обрушилась кровля на территории 3 кв.м. Пострадавших нет. По версии же губернатора Гусева, БПЛА «пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области». Борисоглебск находится в 400 км от границы с Украиной», – сказано в сообщении.