КНДР произвела в понедельник утром запуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает «Ренхап» со ссылкой на военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что запуск был зафиксирован около 09:20 из района Пхеньяна, а дальность полета ракеты составила более 900 км.

«Южнокорейские военные усилили наблюдение, чтобы подготовиться к возможным новым запускам, и находятся в состоянии полной боевой готовности, при этом активно обмениваются соответствующей информацией с США и Японией», — отмечается в заявлении.

Тем временем министерство обороны Японии сообщило, что Пхеньян произвел запуск двух, предположительно, баллистических ракет в 09:20 и 09:40 12 октября.

Последний запуск КНДР совершила 3 октября. Тогда Пхеньян выпустил баллистическую ракету из района Вонсан.

На следующий день северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической ракеты средней дальности в рамках подготовки ракетных войск, использующих «гиперзвуковую систему стратегического вооружения».