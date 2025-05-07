В Баку в 12-й раз прошел всемирный благотворительный забег Wings for Life World Run, сообщает #.

Его цель — поддержать исследования по поиску лекарства от травм спинного мозга.

В этом году 310 719 участников из 191 страны установили очередной рекорд, стартовав в единое для всего мира время — (15:00 по бакинскому времени).

Главной особенностью Wings for Life World Run является отсутствие традиционной финишной черты. Через 30 минут после старта за участниками начинает движение автомобиль-ловитель, который в некоторых странах настоящий, а в других — виртуальный. Бегуны, пешеходы и участники на инвалидных колясках стараются преодолеть как можно большее расстояние, прежде чем их поймает эта движущаяся финишная черта. Когда автомобиль-ловитель достигает их, их забег считается завершенным.

В мероприятии App Run в Баку приняли участие 254 человека.

Камран Шарифов занял первое место в мужском забеге, преодолев 20 460 метров, а Наташа Шиянова лидировала в женском забеге, преодолев 18,43 км.

В общемировом зачете японец Джо Фукуда установил новый мировой рекорд среди мужчин, преодолев 71,67 км, и стал абсолютным победителем. В женском забеге немка Эстер Пфайффер стала первой чемпионкой мира из своей страны, преодолев дистанцию ​​59,03 км, что является вторым результатом среди женщин.

В этом году участники преодолели в среднем 12,4 км по всему миру, что эквивалентно 64 кругам по экватору. В результате было собрано рекордное количество 8,6 млн евро, и, как и в предыдущие годы, 100% средств пойдут на научные исследования и клинические испытания, поддерживаемые Фондом исследований спинного мозга Wings for Life.

Анита Герхардтер, генеральный директор фонда Wings for Life, сказала:

«Весь мир объединился с такой любовью и энергией ради одного дела! 310 719 участников и 8,6 миллионов евро! Вы — вдохновение для этого движения. Увидимся снова 10 мая 2026 года!»

С 2014 года в забеге Wings for Life World Run приняли участие 1 870 253 человека, собрав в общей сложности 60,53 миллиона евро. Эти средства поддержали 324 научно-исследовательских и клинических проекта.