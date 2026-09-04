Сегодня в рамках международного триатлона Alufar IRONMAN 70.3 Baku состоялись детские соревнования IRONKIDS и массовый забег Fun Run.

Как сообщает «Зеркало», в мероприятиях приняли участие дети разных возрастов, любители бега, спортсмены и их семьи.

Забеги были организованы с целью популяризации спорта и здорового образа жизни, а также привлечения к активному образу жизни людей с разным уровнем физической подготовки.

В соревнованиях IRONKIDS участники выступили в трех возрастных категориях: 5–8, 9–13 и 14–17 лет. В зависимости от возраста юные спортсмены преодолели дистанции 500 метров, 1 и 2 километра.

Участники Fun Run пробежали 5 километров.

Среди мужчин победителем стал Мариус Холгерсен. Второе место занял Джавид Джафаров, третьим финишировал Павел Киничев.

В женском зачете первой стала Татьяна Захарченкова. Второе место заняла Грейси-Роуз Уолтерс, третье — Ярослава Волкова.

По завершении соревнований состоялась церемония награждения победителей и призеров.

Проведение IRONKIDS и Fun Run продемонстрировало, что Alufar IRONMAN 70.3 Baku объединяет не только профессиональных и опытных триатлетов, но и любителей спорта разных возрастов и уровней подготовки.

Основная гонка Alufar IRONMAN 70.3 Baku состоится 5 сентября. В соревнованиях примут участие 1500 спортсменов из 62 стран, в том числе 123 представителя Азербайджана.

Участникам предстоит преодолеть 1,9 километра плаванием, 90 километров на велосипеде и 21,1 километра бегом.

Мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Федерацией триатлона Азербайджана и Операционной компанией Bakı Şəhər Halqası.