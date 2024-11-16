16 ноября – в Баку по случаю Международного дня толерантности открылся Дом толерантности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в здании, расположенном в Ичеришехере, представлены экспонаты, отражающие историю толерантности Азербайджана.

В Доме толерантности выставлены атрибуты трех традиционных религий, действующих в Азербайджане, священные религиозные книги, этнографические экспонаты, награды религиозных деятелей, личные подарки, государственные награды, а также подарки от зарубежных стран.

Выступивший на церемонии открытия председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал, что традиции толерантности в Азербайджане являются примером для всего мира. «Сам Дом толерантности является примером. Пожалуй, аналога этому нет во всем мире». Дом толерантности — это свет, освещающий весь мир. Придет день, когда весь мир поймет суть этого», — сказал председатель УМК.

Принявшие участие в церемонии лидеры и представители действующих в Азербайджане религиозных конфессий высоко оценили открытие Дома толерантности.