Молдова окончательно покинет Содружество независимых государств (СНГ) к концу 2024 года. Как сообщает «Спутник Молдова», об этом заявила глава парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман.

«Недавно мы денонсировали три соглашения в сфере обороны и в сфере образования. Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить все к концу 2024 года», — заявила Герман.

По ее словам, экономике Молдовы от окончательного выхода из СНГ «терять будет нечего».

Глава парламентской комиссии отметила, что страна только выиграет, так как не нужно будет платить в СНГ взносы.

А действительно, есть ли вообще смысл в дальнейшем существовании СНГ как некой международной организации? Тем более в круто изменившихся реалиях последних лет. Может, стоит объявить о роспуске этой структуры, в которой из постсоветских нет не только стран Балтии, но и Грузии, Украины, фактически Туркменистана, скоро не станет Молдовы, а в последнее время и Армения все чаще игнорирует заседания в формате этого объединения. Никто не мешает сохранить безвизовые отношения, а вот всяческих слетов и взносов станет поменьше, что в интересах всех суверенных государств.

На эти вопросы # ответили известные зарубежные аналитики.

Армянский общественный деятель, правозащитник, публицист, политзаключённый советского периода Вардан Арутюнян:

— Можно, конечно, сохранив безвизовые отношения, распустить СНГ, но Россия точно будет против, и, используя своё влияние и рычаги давления, сохранит эту бесполезную организацию.

Можно только приветствовать шаги Молдовы по выходу из СНГ. Молдова сегодня не так сильно зависит от России, как было до российской агрессии против Украины. Но Армения и другие члены этой организации, к сожалению, во многом еще сохраняют зависимость от России.

Сегодня благодаря той же российской агрессии, мощного сопротивления Украины и однозначной позиции Запада по этому поводу, многое и быстро меняется.

Так или иначе, раньше или позже, эта организация, думаю, перестанет существовать.

Украинский эксперт, директор Центра политических исследований «Пента» Володимир Фесенко:

— Эта организация последние 20 лет существует скорее инерционно, как постепенно затухающее «эхо» бывшего СССР, в том числе с точки зрения исторических, политических, социально-экономических и личностных связей между постсоветскими странами, а также как некий политический клуб лидеров постсоветских стран. Но эти связи становятся все слабее, в том числе из-за противоречий между отдельными странами СНГ и агрессивной политики России по отношению к своим соседям.

Основатели СНГ либо уже ушли из жизни, либо потеряли свой лидерский статус. По мере ухода последних советских поколений, все меньше «скреп» и все меньше смысла будет в этой организации. Единственный фактор, который еще поддерживает на плаву это объединение, — это имперские амбиции президента РФ Путина и его ностальгия по Советскому Союзу. Эту путинскую ностальгию по СССР разделяет еще и белорусский лидер Лукашенко. Но даже Путин пытается выстраивать какую-то новую интеграционную инфраструктуру на постсоветском пространстве. Поэтому даже для Путина и Лукашенко СНГ это не более чем подходящая площадка и периодический политический повод собирать иногда других постсоветских лидеров для того, чтобы повлиять на них в своих интересах, и не более того. Вот для них СНГ еще сохраняет какое-то значение, хотя уже и все меньшее.

А вот для большинства других постсоветских стран это политический рудимент, имеющий сугубо ситуативное значение. Но по мере того, как Россия будет терять влияние на постсоветском пространстве, будет уменьшаться и дальнейший смысл существования СНГ.

Доктор истории, директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский:

— СНГ задумали как бракоразводный процесс между новыми странами, которые возникли после распада СССР. Свою роль эта организация выполнила. И на этом исчерпала свой потенциал.

СНГ сегодня сохраняет ценность только для одной страны – России. И только по одной причине — она в этой организации чувствует себя самой главной. Ирония в том, что именно Россия стала могильщиком этой организации. СНГ уже покинули Туркменистан, Грузия, Украина. На очереди Молдова. Нельзя исключить, что примеру этих стран последуют и другие.

Почему?

Потому, что нет желания быть в одной организации вместе с агрессором и оккупантом.

Именно Россия в свое время инициировала создание Союза непризнанных государств, который называла СНГ-2. В этот союз вошли Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Разве это могут забыть Азербайджан, Грузия и Молдова? А то, что Россия поддерживает сепаратизм в отдельных странах, которые входят в СНГ, а также развязывала торговые войны, блокируя экспорт из этих стран? В частности, от российского эмбарго пострадала экономика Молдовы. И это несмотря на договор о свободной торговле. Разве не повод для ухода из СНГ?

Агрессия и оккупация части территории Украины, а также вероятность угрозы нападения на Молдову, также вызвали желание дистанцироваться от организации (СНГ), где главную роль играет Россия.

В общем, для Молдовы процесс пошел. Почти на каждом заседании парламента денонсируются договора и соглашения, заключенные Молдовой в рамках СНГ. Есть мнение, что к концу 2024 года этот процесс завершится и Молдова покинет СНГ.

А что дальше?

Дальше прямое сотрудничество со странами, входящими в эту организацию, которые не поддерживают агрессора и оккупанта. А в отдаленной перспективе – вступление в ЕС.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Свою миссию относительно цивилизованного развода бывших советских республик СНГ давно исчерпал. Никакой иной содержательной повестки для этой организации сформулировать и предложить уже и не пытаются. Интеграционные усилия ушли в ОДКБ и ЕАЭС. Фактически СНГ играет ритуальную роль некоего неформального клуба. Говорю это со знанием процессов изнутри, так как с 2010 года вхожу в азербайджанскую делегацию в Межпарламентской Ассамблее СНГ и ежегодно дважды участвую в проводимых там заседаниях и обсуждениях.

Присутствие в СНГ не сковывает независимую оборонную, международную и экономическую политику Азербайджана. Туркменистан изначально объявил себя нейтральным государством и имеет в СНГ статус наблюдателя. Грузия и Украина покинули СНГ после нападения России.

Молдова из-за войны РФ и Украины утратила с Россией коммуникации, и из-за конфликта по Приднестровью давно не участвовала в заседаниях СНГ. Относиться к решению Кишинёва нужно с уважением, но пока вопрос о роспуске СНГ не стоит.