Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Как передает Lenta.ru, об этом пишет Bloomberg.

Издание отметило, что Макрон и Мелони во время саммита согласились провести встречу с британским премьером Риши Сунаком по вопросу миграции. Премьер Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые проводились под его руководством. «В раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», — говорится в сообщении.