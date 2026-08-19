Министерство обороны Японии намерено в 2027 году приступить к разработке гиперзвуковых ракет подводного базирования и ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, соответствующие позиции уже обозначены в проекте бюджета оборонного ведомства на 2027 год. Подчеркивается, что в бюджете Минобороны на будущий год особое внимание будет уделено технологиям и вооружениям, связанным с реализацией «потенциала ответного удара». Отмечается, что японская сторона намерена начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования, труднее поддающихся перехвату, а также разрабатывать технологии, которые позволят оснастить беспилотные подводные аппараты функцией пуска ракет большой дальности.

Сообщается, что в сфере противовоздушной обороны предусмотрено приобретение беспилотников-перехватчиков, а также ударных беспилотников корабельного базирования. Для объединенного оперативного командования будет также разработана система поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта.