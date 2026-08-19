Активное потребление жиров, в том числе холестерина, не повышает риск развития рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли ученые из Университета Альфейсал (Саудовская Аравия) в результате метаанализа 25 исследований. Обзор опубликован в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали восемь долгосрочных исследований и 17 работ, в которых рацион людей с уже диагностированным раком поджелудочной железы сравнивали с питанием здоровых участников.

В наиболее надежных долгосрочных наблюдениях исследователи не обнаружили связи между количеством жира или холестерина в рационе и последующим риском развития опухолей. При этом в исследованиях другого типа высокое потребление холестерина оказалось связано с повышением риска примерно на 63%. Каждые дополнительные 100 мг холестерина в день ассоциировались с ростом риска на 13%.

Однако авторы отмечают, что такие результаты требуют осторожной интерпретации: питание в этих исследованиях оценивали уже после постановки диагноза, поэтому на данные могли влиять особенности памяти участников и изменения их рациона из-за болезни.

При этом общей значимой связи между жирами в питании и раком поджелудочной железы у изначально здоровых людей исследователи не обнаружили ни в одном из типов работ.

«При этом важным фактором может быть не столько количество жира, сколько его разновидность. Ненасыщенные жиры содержатся, например, в рыбе, орехах и растительных маслах, насыщенные — в жирном мясе и сливочном масле, а трансжиры встречаются в некоторых промышленных продуктах и фастфуде», — отметили ученые.

Авторы подчеркивают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать сокращать жиры или холестерин именно для профилактики рака поджелудочной железы.