Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, число выявленных раковых больных возрастом до 50 лет выросло на 12,8% за 19 лет наблюдений (2000-2019). «Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, нашей пищи, лекарствах или в чем-то, что мы еще не идентифицировали», — прокомментировала изданию статистику доктор Мемориального онкологического центра имени Слоуна — Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек. Ее наблюдение подтвердила директор онкологического отделения больницы Grand View Health в штате Пенсильвания Моник Гэри. «Мы видим все больше и больше [случаев рака среди] молодых людей. Это не соответствуют классическому пониманию о том, что рак — это болезнь старых», — сказала она.

Исследователи проверяют множество гипотез, которые могли бы объяснить подобную тенденцию, начиная от малоподвижного образа жизни до наличия микропластика в воздухе. В частности, уже подтверждена взаимосвязь между частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и более высоким риском заболевания раком. Ученые отмечают, что также существует связь между избыточным весом и развития некоторых видов рака.