В испанском городе Мадригерас в результате проливных дождей затопило улицы, подвалы, гаражи и магазины. Как передает ABC España, потоки воды сносили автомобили.

За короткое время в городе выпало 142 литра осадков на квадратный метр. По предварительным данным, погибла 102-летняя женщина: её нашли в доме, где уровень воды поднялся выше одного метра. Спасатели эвакуировали около 90 человек.

Дожди затронули восточные и северо-восточные районы Испании. Обильные осадки привели к наводнениям и серьёзным сбоям в работе инфраструктуры. Больше всего пострадали автономные сообщества Валенсия и Каталония.

Ранее власти Бангкока ввели режим стихийного бедствия во всех 50 районах города из-за сильных муссонных ливней и масштабного наводнения. За 48 часов в столице Таиланда выпало почти 300 мм осадков, что привело к затоплению дорог, жилых домов и автомобилей. Сильнее всего пострадали районы рядом с каналами Латпхрао, Правет и Сэнсэп.