После сильного землетрясения у восточного побережья Камчатки в субботу, 13 сентября, опасности цунами больше нет. Ранее в тот же день Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил о возможной угрозе, но вскоре отменил предупреждение. Поначалу специалисты сообщили, что землетрясение может вызвать серию гигантских волн, способных с огромной скоростью распространиться по океану и вызвать разрушения на побережье.

Американская сейсмологическая служба USGS оценила магнитуду землетрясения в 7,4 и глубину в 39,5 километра. По данным Немецкого центра геонаук имени Гельмгольца (Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, GFZ), сила толчков составила 7,1, а очаг залегал на глубине всего десяти километров.

В соседней с Россией Японии тоже не было объявлено предупреждение о цунами, сообщил телеканал NHK со ссылкой на национальное метеоагентство.

На Камчатке расположен атомный подводный комплекс «Рыбачий», обслуживающий атомные подлодки Тихоокеанского флота России. Регион играет ключевую роль в ядерной инфраструктуре России.

В начале августа на Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова. Тогда же Курильские острова потрясло другое сильное землетрясение, после которого также объявлялась угроза цунами.