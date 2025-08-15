Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в 296 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли 15 августа в 11:12 по местному времени с эпицентром в акватории Тихого океана на глубине 42,2 километра. В населённых пунктах полуострова колебания почвы не ощущались. Сейсмическая активность в регионе в последние дни остаётся повышенной.

Краевое управление МЧС России уточнило, что за последние сутки на Камчатке зарегистрировано 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. Десять из них ощущались жителями в виде толчков силой 2–3 балла.