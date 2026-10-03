Нота протеста была вручена послу России в Кишинёве Олегу Озерову, которого 3 октября вызвали в Министерство иностранных дел после несанкционированного пролёта шести летательных аппаратов через воздушное пространство Молдовы.

Пять из них — три ракеты и два беспилотника — упали и взорвались вблизи населённых пунктов в четырёх районах, вызвав пожары и материальный ущерб. Шестой летательный аппарат пролетел над районом села Паланка и покинул воздушное пространство Молдовы в направлении Украины, пишет moldova1.md.

«МИД обращает внимание на серьёзность инцидента, который поставил под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также стал причиной пожаров и материального ущерба. Министерство требует от Российской Федерации уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и не допускать повторения подобных инцидентов», — говорится в сообщении ведомства.

Министр обороны Анатолие Носатый утром 3 октября заявил, что собранные доказательства не оставляют российской стороне возможности отрицать произошедшее.

«Пять зафиксированных и подтверждённых инцидентов, поэтому этот так называемый посол Российской Федерации больше не может манипулировать. Доказательства налицо — речь идёт о том, что мы должны инвестировать в оборону, защищать граждан», — заявил министр.