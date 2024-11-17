Сегодня, 17 ноября, утром жители молдавского села Русены Единецкого района сообщили, что две российские ракеты пролетели над воздушным пространством Республики Молдова, передает unimedia.info.

Местный житель прислал в редакцию Nordnews видеозаписи, снятые камерой наблюдения, установленной во дворе дома, около 7:00. На них запечатлен пролет ракет над селом на малой высоте, также слышен характерный звук.

Согласно кадрам, опубликованным в Telegram-канале, еще одна российская ракета могла пролететь над воздушным пространством Республики Молдова сегодня утром в Дондюшанском районе.

Пока ни одно ответственное учреждение не выступило с реакцией.