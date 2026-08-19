В Индонезии около 40 тыс. человек остались без крыши над головой после землетрясения. Об этом пишет издание Jakarta Globe.

По последним данным, число жертв землетрясения достигло 70, ранения получили 1 182 человека. В пострадавших районах повреждено 11 925 домов, 663 учебных заведения, 184 правительственных зданий, 182 медицинских учреждений, 173 религиозных объектов, десятки других объектов инфраструктуры, включая дороги и мосты.

По данным издания, спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести. Электроснабжение в затронутых стихией районах уже восстановили почти в полном объеме.