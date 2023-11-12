По меньшей мере 3 тыс. больных онкологией пациентов больниц сектора Газа остались без лечения после эвакуации медицинских учреждений. Об этом сообщила глава Минздрава Палестины Мэй Кайле.

«3 тыс. больных онкологией, находившихся на лечении в медицинском центре «Ар-Рантиси» и турецкой больнице (Больнице турецко-палестинской дружбы) оставлены умирать после того, как оккупация выдворила их из больниц», — говорится в заявлении министра, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook. По ее словам, израильские силы «выкидывают раненых и пациентов на улицу на верную смерть». «Это не эвакуация, а изгнание под дулом пистолета», — подчеркнула она.

Кайле подтвердила, что в медицинском комплексе «Аш-Шифа», расположенном на севере анклава, из-за отсутствия электроэнергии и медицинских расходных материалов умерли 12 пациентов. Она рассказала, что медицинский персонал больницы не может перемещаться между отделениями и зданиями комплекса, поскольку подвергается ударам беспилотников. «Еще одна опасность, которая угрожает жизни пациентов и грозит возникновением катастрофы для здоровья граждан, заключается в том, что медицинские бригады не могут похоронить тела 100 погибших, которые находятся во внутреннем дворе больницы», — подчеркнула министр.(ТАСС)