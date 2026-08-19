Французский кинопродюсер Николас Альтмайер и его жена Матильда Фавье, директор по связям с общественностью Dior Couture, погибли в ДТП на западе Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на окружение пары.

По их информации, в департаменте Де-Севр произошло лобовое столкновение машины, в которой находились Альтмайер и Фавье, с грузовиком. Они погибли на месте.

Руководитель французской продюсерской компании Mandarin Николас Альтмайер был ответственным за создание таких кинокартин, как «Молода и прекрасна» (Jeune & jolie, 2013), «В доме» (Dans la maison, 2012), «Шоколад» (Chocolat, 2015) и некоторых телесериалов.

Матильда Фавье занимала руководящую должность в Dior Couture более 10 лет. До этого она работала в Prada и журнале Glamour.