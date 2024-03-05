Российские нефтяные компании испытывают новую волну проблем на рынке Турции из-за нарастающего давления со стороны США, которые ввели санкции против десятков танкеров «теневого флота» и добились блокировки платежей через турецкие, китайские и арабские банки.

Как сообщает Reuters, от работы с российской нефтью отказался главный турецкий терминал по ее перевалке — Дёртйол, расположенный на средиземноморском побережье страны.

Порт, принявший в 2023 году рекордные объемы нефти из РФ, больше не будет принимать грузы от российских отправителей, объявила во вторник компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом.

«Даже при отсутствии нарушения каких-либо законов, правил или санкций компания не будет принимать продукцию российского происхождения или продукцию, отгруженную из российских портов, в качестве дополнительной меры к действующим санкционным правилам», — пояснили в GTS. Компания сообщила, что разослала соответствующее уведомление клиентам в конце февраля.

По данным Kpler, в 2023 году терминал в Дёртйоле принял 11,74 миллиона баррелей российского сырья — в семь раз больше общего объема от всех отправителей в 2021 году.

Часть этой нефти, вероятно, уходила на экспорт — в том числе в страны Евросоюза. Так, экспорт с терминала в 2023 году подскочил почти в пять раз по сравнению с 2021-м, примерно до 24,7 млн баррелей. После перевалки в Дёртйоле нефть обычно экспортировалась в греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также в Роттердам и Антверпен, следует из данных Kpler.

Последний танкер с российским топливом прибыл в Дертйол 19 февраля, доставив 511 тысяч баррелей дизельного топлива из Приморска. GTS сообщила, что продолжит принимать грузы из РФ, которые были заявлены до уведомления о прекращении торговли.

После российского вторжения в Украину Турция втрое нарастила закупки российской нефти, забирая баррели, от которых отказались западные страны. На пике, осенью 2023 года, объемы экспорта из РФ на турецкий рынок превышали 400 тысяч баррелей в сутки, после чего снизились до 260 тысяч баррелей в день, по данным Bloomberg за январь.

В феврале у российских нефтяников возникли сложности с получением денег за отгруженное в Турцию сырье. По словам источников Reuters, причиной стало ужесточение санкционной политики американского Минфина, который пригрозил вторичными мерами тем, кто нарушает введенные ограничения.

В январе аналогичные проблемы возникли с Индией, которая отказалась принимать 14 танкеров с сахалинской нефтью сорта Sokol после того, как «Роснефть» не смогла открыть счет в ОАЭ, чтобы получать оплату в дирхамах.

Российские дипломаты ведут переговоры с турецкой стороной о решении вопроса с банками, рассказывал 18 февраля посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, отказы банков работать с российскими компаниями «возникли вследствие ужесточения антироссийских санкций» и решений Минфина США. «Делая это, они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная, практикуют так называемый overcompliance», — посетовал посол. (moscowtimes.ru)