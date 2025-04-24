Терминал, расположенный в Иране и управляемый ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, позволит увеличить объем грузоперевозок по международному транспортному коридору “Север-Юг”.

Об этом заявил заместитель председателя ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Эмиль Мамедов в ходе нефтяного торгово-транспортного форума “Каспий и Центральная Азия” в Баку.

“В рамках маршрута “Север–Юг” в первую очередь расширяется пропускная способность, особенно на северном участке, где осуществляется обмен поездами между Азербайджаном и Российской Федерацией. Также ведется работа над завершением строительства терминала, который принадлежит Азербайджану и управляется нашими железными дорогами, но расположен на территории Ирана. Мы завершаем строительство в этом году, и это даст дополнительный импульс развитию маршрута», — подчеркнул Э.Мамедов.