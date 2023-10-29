США продолжат предоставлять помощь Украине, поскольку война против России показывает выгодность расходования средств в этом направлении. Член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 года Кристофер (Крис) Кристи заявил, что отправляя оружие со складов Пентагона ВСУ американцы получают десятикратный выигрыш.

В эфире телеканала Fox News он привел журналистам аргументы о необходимости поддержки Украины. По его словам, Минобороны США тратит 5% годового бюджета на военную помощь Киеву. ВСУ с этим оружием уничтожили половину российской техники на поле боя.

Кристи убежден, что правительство США должно оказывать еще большую поддержку, чтобы выполнить обещание, данное партнерам и союзникам.

«Нам нужно это сделать, потому что, если этого не произойдет, то другие наши мировые союзники усомнятся в том, стоят ли чего-то наши обещания», — пояснил республиканец.