Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осуществил небольшие перестановки в правительстве, главы министерств иностранных дел, национальной обороны, экономики и финансов остались на своих местах. Об этом сообщил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Основная перемена касается ведомства, которому подчинены полиция и спецслужбы, — министерства по делам защиты граждан. Его новым главой стал Михалис Хрисохоидис, который назначается на этот пост уже в пятый раз за свою карьеру. Хрисохоидис возглавлял данное министерство в 1999-2003, 2009-2010, 2012 и 2019-2021 годах. С июня 2023 года Хрисохоидис занимал должность министра здравоохранения в правительстве Мицотакиса.