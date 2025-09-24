Польша приступила к созданию регионального военно-морского командования НАТО, сообщилапресс-служба Генерального штаба польских вооруженных сил.

«Польша начинает важный этап укрепления своей роли в Балтийском регионе. POLMARFOR (польские военно-морские силы) — это новое региональное военно-морское командование, которое будет создано в Польше и в 2028 году возьмет на себя ответственность за руководство морскими операциями НАТО на Балтике», — говорится в сообщении.

«С октября 2024 года Польша вместе с Германией и Швецией совместно командует операциями в Балтийском регионе на базе регионального командования CTF Baltic в Ростоке. POLMARFOR станет следующим шагом в построении регионального морского сотрудничества, укреплении безопасности и обороноспособности союзников в этом стратегически важном морском районе», — подчеркнули в Генштабе.