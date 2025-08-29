Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае проведет 10 встреч с зарубежными лидерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Из запланированных 10-ти встреч в официальном формате пройдут восемь: с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, с президентом Узбекистана Мирзиёевым, с президентом Сербии Вучичем, с лидером Конго Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Кыонгом, с премьером Пакистана Шарифом, с президентом Монголии Хурэлсухом (в трехстороннем формате с Си Цзиньпином).

Кроме этого, по словам Ушакова, Путин встретится на ШОС с премьер-министром Непала Шарма Оли и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом «на ногах». Не исключено, что будут и другие контакты, добавил он.

Помощник президента отметил, что президента США Дональда Трампа нет среди гостей мероприятий в Пекине.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Ушаков сказал, что встреча президентов России и Азербайджана в Китае не планируется, но и не исключена. «Специально об этой встрече не договаривались, но лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому», — отметил Ушаков.

Путин планирует визит в Китай с 31 августа по 3 сентября. В рамках этого визита он примет участие в саммите в Тяньцзине, который пройдет 31 августа — 1 сентября. А также посетит юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны.