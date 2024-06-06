Президент РФ Владимир Путин 3-4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.

«Могу сказать, что 3-4 июля мы поедем в Астану на саммит ШОС», — сказал Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1» (ВГТРК), которое он разместил в своем телеграм-канале.

О других зарубежных поездках президента Ушаков сообщать не стал, отметив: «Другое (сообщать — ред.) пока рановато, но кое-что будет обязательно».