Полагаем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян воспользуется приглашением президента России и примет участие в заседании Высшего экономического совета Евразийского союза и неформальном саммите глав государств стран СНГ, которые пройдут в Санкт-Петербурге 25-26 декабря.

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пашиняна против Москвы в интервью Общественному телевидению.

По ее словам, на встрече в Санкт-Петербурге Пашинян может поднять все интересующие Ереван вопросы:

«Что касается нашей позиции относительно нормализации армяно-азербайджанских отношений, то эта позиция неоднократно озвучивалась президентом страны, министром иностранных дел, администрацией президента и МИД. Я думаю, вы хорошо знакомы с этой позицией», — подчеркнула Захарова.