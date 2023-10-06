Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке 13 октября, по видеосвязи. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», который опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Я не знаю, приедет ли Пашинян туда. По-моему, есть сведения о том, что он будет по видеоконференции», — сказал помощник президента РФ, отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ Владимира Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Бишкеке. (ТАСС)

