Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран G7 в июне, глава государства намерен вновь попросить помощи у западных стран, в частности, просить у США и ЕС оружие большей дальности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в июньской встрече лидеров «Большой семерки»», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники агентства, Зеленский присоединится к президенту Джо Байдену и другим лидерам стран G7, когда они соберутся в Италии 13 июня, «чтобы обсудить частные вопросы».

Отмечается, что украинский лидер стремится «подтолкнуть» страны G7 к тому, что они передали Киеву оружия большей дальности, которое позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории РФ.