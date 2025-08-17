В отеле Captain Cook в Анкоридже, что на Аляске, нашли документы с маркировкой Государственного департамента США, найденные в общедоступном принтере.

Об этом сообщает Национальное общественное радио (NPR) США.

Около 9 утра в пятницу, 15 августа, трое гостей отеля «Hotel Captain Cook», четырехзвездочного отеля, расположенного в 20 минутах от базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где собрались лидеры США и России, нашли документы, оставленные в одном из гостиничных принтеров.

NPR просмотрело фотографии документов, сделанные одним из гостей. Восемь страниц, которые, судя по всему, были подготовлены сотрудниками США и случайно оставлены, содержали точные места и время проведения саммита, а также номера телефонов сотрудников правительства США.

На первой странице был раскрыт порядок встреч на 15 августа, включая конкретные названия комнат на базе в Анкоридже, где они должны были состояться. Также было раскрыто, что Трамп намеревался подарить Путину торжественный подарок.

«Президент США президенту Путину. Статуэтка американского белоголового орла», – говорится в документе.

На страницах 2–5 документов были указаны имена и номера телефонов трех сотрудников США, а также имена 13 официальных американских и российских лиц. В списке были приведены фонетические транскрипции имен всех российских мужчин, которые должны были присутствовать на саммите, включая «Mr. President POO-tihn» (Президент Путин).

На страницах 6 и 7 было описано, как будет подан обед на саммите и для кого. Меню, приложенное к документам, указывало, что обед будет проведен «в честь его высокопревосходительства Владимира Путина».

По схеме рассадки гостей, Путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга во время обеда.

Трамп должен был быть окружен шестью чиновниками: с правой стороны – госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Пит Хэгсет и главой администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, а с левой – министром финансов Скоттом Бессентом, министром торговли Говардом Лутником и специальным посланником по вопросам миротворческих миссий Стивом Виткоффом.

Путин должен был сидеть рядом со своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым.

Во время саммита в пятницу обед, судя по всему, был отменен. Но, как свидетельствуют документы, это должен был быть простой обед из трех блюд.

Белый дом отверг сообщение Национального общественного радио (NPR) США о том, что сотрудники Государственного департамента оставили информацию о графике саммита в Аляске в общедоступном принтере в отеле. Об этом пишет ABC News.

После того, как Национальное общественное радио опубликовало сообщение о том, что документы о саммите на Аляске были найдены в общедоступном принтере в отеле перед встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, Белый дом назвал это «смешным».