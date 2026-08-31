Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) осудило ночной удар Ирана по территории страны, назвав его опасной эскалацией.

«ОАЭ выражают решительное осуждение иранской агрессии против страны с использованием беспилотного летательного аппарата. <…> Это представляет собой опасную эскалацию, направленную против суверенитета, безопасности и стабильности страны», — отмечается в заявлении МИД, размещенном на его странице в X.

В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ оставляют за собой право на соразмерный ответ на действия Ирана.

Ранее Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении БПЛА, запущенного с иранской территории. Также оно опровергло сообщения СМИ исламской республики об успешном ударе по территории эмиратской авиабазы Аль-Минхад. До этого иранский телеканал Press TV со ссылкой на вооруженные силы страны проинформировал об успешном поражении вертолетов в Аль-Минхаде.