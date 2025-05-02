С большой задержкой канцелярия временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа прокомментировала удар, нанесенный ВВС ЦАХАЛа рядом с его дворцом в Дамаске. Аш-Шараа назвал действия Израиля «опасной эскалацией, направленной против государственности и суверенитета Сирии».

«Израильские атаки имеют целью подорвать единство Сирии. Власти предпримут действия по отражению любой угрозы безопасности государства», — гласит заявление. Аш-Шараа призвал международное сообщество и арабские страны поддержать Сирию в ее «противостоянии агрессии». (israelinfo.co.il)