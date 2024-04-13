Соединенные Штаты готовы помочь Израилю перехватить любые пуски по его территории на фоне ожиданий ответного удара Ирана после обстрела израильской армией иранского консульства в Дамаске. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Готовность США перехватить пуски, выпущенные по Израилю, является четким показателем уровня продолжающегося сотрудничества между вооруженными силами двух стран», — говорится в сообщении телеканала.

По данным источников телеканала, США осведомлены о том, что Иран перемещал военные силы внутри страны, включая беспилотники и крылатые ракеты. Тегеран сигнализирует о том, что «он готовится атаковать израильские цели со своей собственной территории».

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» направился к берегам Израиля на фоне угрозы атаки Ирана на израильскую территорию в ближайшее время.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Ирана пока не приняли окончательное решение атаковать Израиль.