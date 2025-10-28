США хотели бы воздержаться от участия в каких-либо войнах, но если им придется участвовать в войне, то они с легкостью ее выиграют. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США George Washington, базирующемся на военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава.

«Отныне, если мы участвуем в войне — мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим [в войну], мы <…> разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах — так намного лучше. Но знаете, если мы примем участие — мы победим», — заявил он. Трамп признал, что так говорить «неполиткорректно», но подчеркнул, что отныне «во всех вопросах, касающихся защиты США, они не будут политкорректными».