Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл в пятницу телефонный разговор с госсекретарем Польши, главой Бюро национальной безопасности Яцеком Севьерой.

Салливан выразил солидарность Соединенных Штатов с Польшей в связи с сообщениями о ракете, проникшей в польское воздушное пространство, сообщил «Голос Америки».

Советник президента США пообещал польскому руководству по мере необходимости «любую техническую помощь» и сообщил Севьеру, что Байден пристально следит за развитием последствий инцидента.

Яцек Севьера поблагодарил США за поддержку.

В ночь на пятницу Россия совершила одну из самых массированных атак по украинской территории, выпустив 158 беспилотников и ракет. Одна из ракет, согласно данным польского командования, залетела на 40 км вглубь воздушного пространства Польши и находилась там около 3 минут. Позднее, эту информацию подтвердил генерал Веслав Кукула, начальник генерального штаба польских вооруженных сил.