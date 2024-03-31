Китайский гигант онлайн-торговли Alibaba Taobao (владеет маркетплейсом AliExpress) совместно с пекинской аэрокосмической компанией Space Epoch запустили проект по созданию многоразовой ракеты для отправки грузов. Об этом сообщает информагентство Reuters, передает gazeta.ru.

Партнеры намерены разработать аппарат, способный перевозить до 10 тонн груза в контейнере объемом 120 кубометров. Ожидается, что технология позволит доставлять отправления в любую точку миру всего за час.

Space Epoch планирует использовать свою ракету Yuanxing-1, которая в прошлом году успешна прошла огневые испытания на морской платформе.

Компания намерена провести тесты ракетной доставки в обозримом будущем, однако даже приблизительные даты подобных экспериментов пока не раскрываются. В Space Epoch отметили, что достичь поставленных целей в краткосрочной перспективе будет непросто.

В 2023 году китайские коммерческие предприятия провели 17 космических пусков из рекордных 67, осуществленных КНР. Для сравнения, в 2022 году частные фирмы из Китая осуществили лишь 10 запусков. (point.md)