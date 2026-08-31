Американское космическое агентство успешно запустило в космос новый телескоп Nancy Grace Roman, который превзойдет знаменитый «Хаббл» по площади обзора в 100 раз. Аппарат стартовал 30 августа в 16:26 по бакинскому времени с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде на тяжелой ракете-носителе Falcon Heavy компании SpaceX. Каждый этап запуска был опубликован на странице NASA.

Хронология запуска прошла по строгому графику. На второй минуте полета боковые ускорители ракеты отключили двигатели и отделились от центрального блока, совершив маневр разворота для посадки на станции космических сил на мысе Канаверал, Флорида. Спустя почти четыре минуты после старта произошло отключение двигателей первой ступени, и вторая ступень вывела обсерваторию на заданную траекторию. В 15:57 по московскому времени телескоп окончательно отделился от носителя и начал самостоятельный полет.

Сразу после разделения аппарат установил связь с системой спутниковой ретрансляции и раскрыл солнечные панели, которые также выполняют роль теплового щита. Сейчас обсерватория направляется к точке Лагранжа L2 — стабильной гравитационной зоне примерно в 1,6 миллиона километров от Земли. Передачу научных данных обеспечат сети дальней космической связи NASA, а также наземные станции Европейского и Японского космических агентств.

«Обсерватория сможет исследовать значительно большие участки неба, что позволит находить сверхновые звезды и новые экзопланеты», — отмечают ученые из NASA. Главное зеркало аппарата по размеру идентично зеркалу «Хаббла», но из-за другой кривизны и более крупной камеры каждый снимок будет охватывать в 100 раз больше пространства. Ожидается, что за пять лет работы миссия нанесет на карту миллиарды галактик.

В отличие от «Хаббла», вращающегося по орбите Земли, новая обсерватория будет находиться на гелиоцентрической (солнечной) орбите, как и инфракрасный телескоп имени Джеймса Уэбба. Подобные международные проекты требуют сложной координации, однако новый аппарат призван стать самым эффективным инструментом для ежедневного сбора данных о далекой Вселенной.