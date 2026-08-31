Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого замглавы своей администрации Ерлана Карина на должность вице-президента республики. Соответствующий указ 31 августа опубликован на сайте пресс-службы казахстанского лидера.

«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы вице-президентом Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в документе.

Кандидатуру Карина выдвинул лично Токаев. Утром в понедельник ее поддержал 141 депутат курултая (однопалатного парламента) Казахстана, передает агентство «Казинформ». Перед голосованием Токаев отметил большой опыт Карина на госслужбе, заявив, что тот «хорошо понимает стратегические ориентиры государства и планы развития».