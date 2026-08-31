Старейшая жительница Японии Сигэко Кагава умерла в возрасте 115 лет. Об этом сообщил телеканал Nippon Television со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

По его информации, Сигэко Кагава, родившаяся в 1911 году и проживавшая в префектуре Нара, умерла 27 августа. Теперь старейшим человеком в Японии является Фуе Кисимото из Киото, ей 114 лет.

Самым пожилым человеком в мире считается британка Этель Катерхэм. Вещательная корпорация Би-би-си сообщала ранее, что в 2026 году ей исполнилось 117 лет.