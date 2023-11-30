В филиппинском зоопарке скончалась слониха Мали, которую зоозащитники называли «самым печальным» слоном в мире. Почти всю свою жизнь она прожила в слоновьем загоне в одиночестве.

Мали прожила в зоопарке Манилы более 40 лет, где была одной из его главных достопримечательностей.

Но ее одиночество уже давно вызывало гнев активистов, знаменитостей и простых людей, которых ее грустная участь трогала до слез.

Одним из них был британский музыкант Пол Маккартни, который неоднократно просил власти перевести ее в слоновий заповедник.

О смерти Мали объявила мэр Манилы Хани Лакуна. В видеоролике у себя в «Фейсбуке» она рассказала, что визиты в зоопарк, где она смотрела на слониху, относятся к числу ее самых радостных детских воспоминаний.

Опасения по поводу здоровья слонихи возникли в прошлую пятницу, когда служители и гости заметили, что она постоянно трется хоботом о стену, что служило явным признаком того, что ей больно. Об этом сообщил главный ветеринар зоопарка доктор Генрих Патрик Пенья-Доминго.

Утром во вторник Мали уже не могла подняться на ноги, а только лежала на боку и тяжело дышала. Ветеринар прописал ей антигистаминные средства (препараты против аллергических реакций) и витамины, но вечером ее уже не стало.