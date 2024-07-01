Японское агентство аэрокосмических исследований 1 июля провело третий пуск ракеты космического назначения H3. Об этом сообщается на сайте организации.

Носитель стартовал с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии с космическим аппаратом Advanced Land Observing Satellite — 4 (ALOS-4), предназначенным для оценки последствий стихийных бедствий. Спутник, разработанный корпорацией Mitsubishi Electric, успешно выведен на околоземную орбиту.

Второй пуск H3 состоялся 16 февраля и был успешным. Основная полезная нагрузка — демонстрационный космический аппарат Vehicle Evaluation Payload 4 (VEP-4) — была развернута спустя 1 час 47 минут после старта носителя.

7 марта 2023 года первый полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.