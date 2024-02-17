Новая японская ракета-носитель Н3 в субботу в рамках второго тестового запуска совершила успешный тестовый полет и вывела на орбиту два мини-спутника, сообщило Агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA).

Запуск 53-метровой ракеты был осуществлен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 09:22 по токийскому времени.

Все задачи запуска были выполнены штатно. На ракете был протестирован механизм отделения полезной нагрузки от носителя VEP-4, и она вывела на орбиту два мини-спутника дистанционного зондирования Земли CE-SAT-1E и TIRSAT Японского института космических систем.

Первый тестовый запуск новой японской ракеты, предпринятый в марте прошлого года, окончился неудачей. Во время полета из-за проблемы в системе зажигания не включился двигатель второй ступени и на ракету был передана команда на самоуничтожение.

H3 — основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки, разработанная JAXA и компанией Mitsubishi Heavy Industries.