Турецкий астронавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевер завершил полет в космос.

Как сообщает собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ, командированный в Нью-Мексико, полет начался в 18:30 по бакинскому времени (08:30 по местному времени) и продлился один час двадцать минут. Примерно через 40 минут после взлета космическая капсула с астронавтами отделилась от ракеты-носителя. Научные эксперименты проводились в течение 15 минут. После окончания миссии вначале успешно приземлилась космическая капсула, а затем и ракета-носитель.

Во время полета Тува Джихангир Атасевер был одет в униформу с вышитыми на ней флагами Турции и Азербайджана. Астронавт также взял с собой в космическую экспедицию флаг Турции и флаг Азербайджана, подаренные ему Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время фестиваля ТЕХНОФЕСТ.

Следует отметить, что в рамках космической миссии, приуроченной к 100-летию провозглашения Турецкой Республики, право полететь в космос завоевали два астронавта, отобранные Турецким космическим агентством и TUBITAK. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале ТЕХНОФЕСТ-2023, проходившем в Стамбуле в апреле прошлого года, объявил, что первыми турецкими астронавтами стали Альпер Гезеравджи и Тува Джихангир Атасевер, выбранные из 36 тысяч кандидатов.

Астронавты Альпер Гезеравджи и Тува Джихангир Атасевер более года проходили интенсивную программу подготовки в NASA.