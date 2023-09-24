Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:38 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 06:38 мск). Примерно через час после старта ракеты спутники были выведены на орбиту.

Это 110-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 41-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.