Александр Дугин снова вышел на связь и сообщил народу радостную весть: война с Западом «почти неизбежна», а ядерная фаза — «весьма вероятна». Поэтому, говорит философ, надо срочно выселять россиян из городов-миллионников в деревни.

Мегаполисы ведь станут целями. А опустевшие высотки потом можно использовать «под фермы» и майнинг биткоинов. Красиво. Практично. Почти по-хозяйски.

Смотришь на это и понимаешь: перед нами не мыслитель, а классическое пугало на арбузном поле. Стоит, руками машет, ворон пугает, а арбузы всё равно кто-то таскает. Только в данном случае арбузы — это чужие жизни, чужие деньги и чужая демография.

Война, которую российскому народу навязали с Украиной, никогда не была «просто войной». Это был целый пакет необходимых задач для режима.

Задача номер один. Избавиться от зеков. Отправили на фронт сотни тысяч. Часть действительно осталась там. Но самые дерзкие и изворотливые уже вернулись. Ходят по российским городам с трофейным оружием, с гранатами в кармане, насилуют, убивают, грабят. И делают это вполне легально — потому что «герои», «участники СВО», «свои». Система сама себе создала новую касту неприкасаемых уголовников. Зеков вроде бы списали, а проблема стала ещё хуже.

Задача номер два. Отмыть и спрятать грязные деньги, украденные за 26 лет. Бюджет дырявый, как решето. Куда и сколько ушло — уже не найдут и не посчитают. Война — идеальный шредер для финансовых следов. А теперь, когда всё запущено, через Дугина пытаются решить ещё и демографическую проблему. Мол, давайте всех из городов повыселяем, пусть рожают в деревнях под ядерным грибом. Гениально. Особенно если учесть, что из России люди уже несколько лет бегут с концами. Потому что никто в здравом уме не хочет играть в ядерную войну. Включая, кстати, и самого хозяина Дугина. Тот тоже предпочитает бункеры, а не открытое поле.

И вот на этом фоне старый идиот с серьёзным лицом предлагает превратить Москву и Питер в фермы и майнинг-фермы. Высотки под кур и биткоины. Деревня — под ядерное выживание. Это уже даже не философия. Это диагноз.

Дугин всю жизнь кормился страхом и эсхатологией. Чем страшнее — тем лучше гонорар. Чем ближе «конец света» — тем громче его зовут на эфиры. Он идеальное пугало: руками размахивает, про ядерную зиму орёт, а сам прекрасно понимает, что настоящие решения принимаются совсем в других кабинетах. И в этих кабинетах никто всерьёз не собирается переселять миллионы людей в чистое поле под бомбёжки.

Потому что война нужна была для конкретных целей: списать зеков, спрятать деньги, сохранить власть. А когда эти задачи выполнены (или провалены), появляется Дугин и предлагает уже совсем цирк — давайте все в деревню, а небоскрбы отдадим под майнинг.

Смешно? Да. Страшно? Тоже. Но больше всего — жалко тех, кто до сих пор воспринимает этого человека всерьёз. Потому что пугало на арбузном поле может кого угодно пугать. Только арбузы от этого не становятся слаще. А люди — живее.

Если посмотреть на ядерную риторику внимательнее, становится ещё интереснее. Дугин говорит о «весьма вероятной» ядерной фазе так, будто это неизбежный природный процесс, вроде дождя или снегопада. На самом деле это классический приём: поднять градус страха до максимума, чтобы любые внутренние проблемы выглядели мелочью. Когда тебе рассказывают, что завтра могут стереть Москву, ты уже не спрашиваешь, куда делись триллионы, почему зеки с гранатами свободно ходят по улицам и почему из страны уезжают все, кто может.

Аналитики, которые реально следят за ядерной темой, давно заметили простую вещь: чем хуже идут дела на обычном фронте и в экономике, тем громче начинают кричать про «красную кнопку». Это не стратегия. Это нервный тик системы, которая понимает, что обычными методами уже не вытянуть. Дугин здесь просто самый удобный рупор — у него нет ответственности, нет должности, которую можно потерять, есть только гонорары и внимание. Он может говорить любые ужасы, а потом разводить руками: «Я же предупреждал».

При этом сам факт, что такие заявления звучат публично, показывает глубину кризиса. Нормальная власть, если уж совсем припрёт, будет решать вопросы тихо, через каналы и договорённости. А когда на сцену выпускают Дугина с рассказами про переселение в деревни и фермы в небоскрбах — значит, обычные инструменты уже не работают. Остаётся только пугать собственный народ ядерной войной, чтобы он сидел тихо и не задавал лишних вопросов.

В итоге получается идеальная картина: война решила одни задачи (списала часть зеков и часть денег), создала новые (вернула уголовников с оружием), а теперь через пугало на арбузном поле пытаются решить демографию и заодно припугнуть всех ядерной дубинкой. Классика жанра. Только арбузы на этом поле давно сгнили, а пугало всё машет руками и орёт про конец света. И чем громче орёт — тем яснее, что реального плана уже нет.

Агиль Гахраманов